Такой шаг со стороны Пекина может свидетельствовать о росте его военного потенциала.

Китай разместил два своих самых современных бомбардировщика на спорных Парасельских островах, что в Южно-Китайском море. Речь идет о самолетах H-6.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки. Некоторые аналитики считают, что такой шаг со стороны Пекина свидетельствует о росте его военного потенциала.

Самолеты появились на острове Вуди впервые с 2020 года на фоне напряженных отношений с Филиппинами, операций КНР вблизи Тайваня и накануне крупнейшего в регионе оборонного форума.

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"Китайские бомбардировщики дальнего радиуса действия не обязательно должны быть на Парасельских островах, поэтому это действительно выглядит как всенаправленный сигнал Пекина – против Филиппин, против США и других событий", – заявил ученый по вопросам обороны в Сингапурской школе международных исследований им.

На снимках от 19 мая, предоставленных агентству Reuters компанией Maxar Technologies, можно увидеть два бомбардировщика H-6 на взлетно-посадочной полосе на острове Вуди. В то же время на другом изображении фиксируются два транспортных самолета Y-20 и самолет раннего предупреждения KJ-500. Они важны для Китая, поскольку могут контролировать и обеспечивать сложные воздушные и морские операции.

Некоторые аналитики предполагают, что самолеты могли прибыть на остров 17 мая и присутствовали там до 23 мая. Основатель платформы открытых данных PLATracker Бен Льюис считает маловероятным долгосрочное развертывание или постоянное базирование бомбардировщиков на острове Вуди.

"Способность перебрасывать силы через базы, особенно такие высококлассные средства, как H-6, обеспечивает НОАК (Народно-освободительная армия Китая, – ред.) механизмом защиты сил", – сказал он.

Агентство отмечает, что Китай претендует на суверенитет почти над всей акваторией Южно-Китайского моря, включая территории, на которые претендуют также Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам. Международный арбитражный трибунал в 2016 году признал, что претензии Пекина не имеют никаких оснований, согласно международному праву. Китай это решение отвергает.

Китайские бомбардировщики H-6

Китайский самолет H-6 был создан на основе советского Ту-16. Его производит китайская корпорация Xian Aircraft Industrial Corporation. С 1960-х годов он используется в ВВС Народно-освободительной армии Китая. Вместе с межконтинентальными ракетами и подводными лодками эти самолеты являются частью ядерной триады КНР.

По сей день он остается самым современным китайским бомбардировщиком дальнего радиуса действия. Самолет был переоборудован усовершенствованными двигателями и современными пилотажными системами, а также самым современным вооружением.

Его экипаж состоит из 3-4 человек. Что касается вооружения, то он может нести бомбы (обычные и ядерные), крылатые ракеты (включая ракеты большой дальности, например, CJ-10), а новейшие модификации могут нести и гиперзвуковые ракеты.

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