В Пентагоне, похоже, крайне обеспокоены ситуацией в Юго-Восточной Азии, где Китай ведет себя все более нагло.

На фоне очевидной подготовки Китая к полномасштабной войне против Тайваня и США Пентагон пытается выяснить у своих союзников в регионе, готовы ли они вступить в эту войну, когда она вспыхнет. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам пяти информированных лиц, с которыми поговорили журналисты, в течение последних месяцев заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время личных встреч с австралийскими и японскими коллегами пытался выяснить у них, какую роль Австралия и Япония готовы играть в случае начала войны за Тайвань между Китаем и США.

Как отмечает FT, разговоры о необходимости сдерживания Китая и увеличения расходов на оборону странами региона ведутся давно, но требование к союзникам взять на себя конкретные обязательства в случае реальной войны за Тайвань - это нечто совершенно новое в американской внешней политике.

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"Эта просьба застала Токио и Канберру врасплох, поскольку сами США не предоставляют Тайваню железных гарантий", - сказал один из собеседников FT.

Издание отмечает, что Вашингтон десятилетиями придерживался политики "стратегической неопределенности", согласно которой американцы не сообщают, готовы ли они защищать Тайвань силой оружия в случае китайского вторжения.

"Очень трудно получить от союзников конкретные объяснения относительно того, что они будут делать в случае конфликта на Тайване, если они не знают ни контекста сценария, ни реакции самой Америки. Президент Трамп не обязался защищать Тайвань, поэтому нереалистично, чтобы США настаивали на четких обязательствах со стороны других стран", - объясняет американский эксперт по вопросам Азии Зак Купер.

Именно поэтому, как рассказал один из инсайдеров, представители Японии и Австралии "коллективно удивились" таким требованиям, услышанным от американцев.

Ситуация вокруг Тайваня

Как писал УНИАН, аналитики сообщают о системных приготовлениях Китая к вторжению на Тайвань. Например, китайцы создают целую армаду паромов и десантных кораблей, которые не нужны для обороны материковой территории Китая, но будут очень нужны для высадки масштабного морского десанта, например, на Тайване. И это лишь один из многих примеров такой подготовки.

Тайваньцы тоже готовятся к войне и в частности разрабатывают средства нейтрализации десантного потенциала КНР. Например, они активно воплощают у себя украинский опыт использования морских дронов-камикадзе для обороны прибрежных вод.

Недавно главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро выразил обеспокоенность, что Китай может предпринять попытку вторжения на Тайвань уже в 2027 году.

Интересно, что сами тайваньцы прямо пытаются втолковать американцам, что лучший способ сдержать Китай - это помочь Украине отразить российское вторжение.

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