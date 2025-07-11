Стороны продолжат сотрудничать на военном уровне.

Украина работает с партнерами над поставками и увеличением производства оружия на собственной территории, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Есть хорошие договоренности уже. Мы ожидаем еще договоренностей, будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, больше средств, больше защиты неба, больше систем ПВО. Это ключевой приоритет", - сказал он в вечернем видеообращении.

Президент добавил, что Украина получила "хорошие сигналы" от европейских союзников и Соединенных Штатов Америки. Согласно всем докладам, поставки оружия уже возобновили:

Видео дня

"Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные - с генералом Келлогом. Мы готовим и новые европейские оборонные пакеты. Мы ожидаем в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну - давление должно сработать".

Помощь от США: важные новости

Напомним, в этом месяце Вашингтон поставил на паузу отправку определенных видов вооружения Украине. Речь шла о ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot, снарядах и ракетах Hellfire и Stinger.

Согласно официальной версии, решение приняли, чтобы проверить американские запасы, истощенные войнами в Украине и Ближнем Востоке.

Впоследствии американский президент Трамп провел телефонный разговор с Путиным, результатами которого остался недоволен. Он пообещал возобновить поставки, чтобы украинцы могли защититься от массированных обстрелов.

По данным СМИ, комитет Сената США по вооруженным силам утвердил 500 миллионов долларов помощи по безопасности для Украины в рамках законопроекта о национальной обороне на 2026 финансовый год.

Кроме того, накануне стало известно, что уже 14 июля в Киев прибудет специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Он проведет здесь неделю.

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