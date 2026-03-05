Два крупнейших авианосца США на грани истощения из-за операции против Ирана, - Forbes

Два авианосца обеспечивают постоянные операции и создают дополнительные угрозы для Ирана.

Вооруженные силы США продолжают операции против Ирана, обещая "нанести более глубокий удар", однако развертывание двух авианосцев в регионе значительно напрягает ресурсы ВМС. USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln выполняют роль мобильных авиабаз, обеспечивая постоянные ударные операции, особенно из-за ограничений в использовании наземных баз в странах Персидского залива, пишет Forbes.

"Несколько стран Персидского залива либо отказались, либо ограничили авиационные операции США со своих баз", – пояснил старший научный сотрудник Института Гудзона Брайан Кларк. "Чтобы улучшить темпы и охватить ударные операции, американские самолеты могли бы действовать с авианосцев в Аравийском море, где на них не распространялись бы ограничения по базированию".

Аналитики отмечают, что наличие двух авианосцев позволяет чередовать полеты и поддерживать темп операции "Эпическая ярость".

"Два авианосца – это две разные оси угрозы, что значительно усложняет задачу для Ирана", – пояснил старший научный сотрудник Центра национальной безопасности Брент Седлер.

Однако развертывание суперносцев растягивает ресурсы экипажей и техники. Льюис Галвин, ведущий аналитик фирмы Sibylline, говорит:

"Изначально планировалось, что "Форд" завершит свою службу в начале марта. Уже появились сообщения о том, что некоторые члены экипажа страдают от ухудшения морального духа из-за продолжительности службы".

Проблему частично может решить передислокация французского авианосца "Шарль де Голль", который возьмет на себя часть оборонных и разведывательных миссий.

"Авианосцы, по сути, служат мобильными авиабазами. Они обеспечивают военным значительную гибкость, учитывая, что их можно перераспределить географически в очень сжатые сроки", – добавил Галвин.

Эксперты предупреждают, что после завершения операции "Форд" потребует длительного технического обслуживания, что может повлиять на графики ВМС и ограничить возможности быстрого реагирования в будущем.

По данным Politico, военное руководство США рассчитывает, что война с Ираном продлится еще несколько месяцев, при этом администрация Дональда Трампа не была полностью готова к такому масштабному конфликту.

Впоследствии стало известно, что Иран впервые нанес удар беспилотным летательным аппаратом по территории Азербайджана. Целью удара стал Нахчыванский международный аэропорт.

