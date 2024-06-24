Она считает, что таких ударов "не должно происходить".

Соратница экс-президента США Дональда Трампа и представительница Республиканской партии в Палате Марджори Тейлор Грин раскритиковала атаку на Севастополь 23 июня и заявила, что "таких ударов не должно быть".

"Представьте себе, если бы Россия с помощью российского спутника выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, - это наша собственная граница, и конституция обязывает федеральное правительство защищать Штаты", - написала она в своем Х.

Что известно о Тейлор Грин

Как известно, Грин с 2020 года представляет Джорджию в Палате представителей США. Ее неоднократно лишали должностей в Конгрессе США, а также доступа к соцсетям из-за фейковых, расистских и других оскорбительных заявлений. Так, в апреле этого года она обвинила Украину в якобы "войне против христианства" и заявила, что Россия наоборот якобы защищает христиан.

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"Давайте поговорим о том, чем эта война в Украине является на самом деле: это война против христианства. Украинская власть атакует христиан; украинская власть казнит священников. Россия этого не делает; они не атакуют христианство. На самом деле похоже, что они защищают его", - сказала Грин в подкасте War Room.

А в начале полномасштабного вторжения она подчеркнула, что Украина "сама спровоцировала нападение РФ". По ее словам, долгое выстраивание альянсов Украины со странами Запада "раздражали медведя".

Однако сейчас она является влиятельной в Республиканской партии и получила популярность среди избирателей Трампа. Кроме того, она является одной из самых активных американских политиков, которые блокируют предоставление помощи США Украине. Так, 20 апреля, когда Палата представителей США проголосовала за пакет помощи нашей стране, Грин раздражало поведение демократов, которые приветствовали это решение и пришли с украинскими флагами. Она сразу же вышла из зала и показывала опущенный большой палец вниз, не поддерживая такой результат.

Удар по Крыму 23 июня - что интересно прочитать

Как писал УНИАН, ночью 23 июня россияне сбили ракету над пляжем в Крыму, что привело к гибели 5 человек, еще 152 человека - ранены. В местных пабликах гражданские жаловались, что оккупанты не включали сирены воздушной тревоги во время ракетной атаки.

После этого случая российские туристы начали отменять поездки в оккупированный Крым, опасаясь новых ракетных атак.

В свою очередь аналитики ISW отметили, что Россия целенаправленно размещает военные объекты среди гражданских. Об этом свидетельствуют видеоматериалы и фото.

"Россия, вероятно, нарушает собственные правила применения Международного гуманитарного права, в которых указано, что "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них", - отмечают в ISW.

Кроме того, в попытке прикрыться гражданскими в Крыму РФ обвинил и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Крым - это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, и на полуострове не может быть "никаких пляжей" и "туристических зон".

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