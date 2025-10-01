По словам зампредседателя Совета безопасности РФ, их у берегов России нет.

Экс-президент России Дмитрий Медведев высмеял президента США Дональда Трампа, заявив, что Соединённые Штаты не отправляли ядерные подводные лодки к российским берегам, как обещал Трамп, пишет Reuters.

Недавно Трамп охарактеризовал Медведева как "глупого человека" и сказал, что он переместил "одну или две подводные лодки" к российскому побережью в ответ на угрозы со стороны Медведева.

"Новый эпизод триллер-сериала. Трамп снова вспомнил о подлодках, которые он якобы "отправил к российским берегам", настаивая, что они "очень хорошо спрятаны". "Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате — особенно если её там нет", — заявил Медведев.

Видео дня

Подводные лодки США у берегов России - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Медведев в конце июля огрызнулся на Трампа и предложил американскому президенту посмотреть фильмы про "ходячих мертвецов". Кроме того, он даже завуалировал угрозу, заявив, что "Мертвая рука" (система "Периметр") может быть очень опасна.

Это система автоматического запуска ядерных ракет по целям в США и странах НАТО, созданная в СССР, которая должна срабатывать в случае ЧП.

Прошло всего несколько дней с того момента и подводные лодки США, по словам Трампа, прибыли на место дислокации.

Вас также могут заинтересовать новости: