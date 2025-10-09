Сейчас европейская компания сосредоточилась на сфере военных беспилотников и "современных систем вооружения в целом".

Группа оборонных компаний Czechoslovak Group (CSG), которая объединяет ведущих производителей вооружений Чехии и Словакии, а также является крупным поставщиком оружия для Украины, заявила о выходе на новый рынок, а именно беспилотников, создав дочернюю компанию AviaNera Technologies. Об этом сообщает Czechoslovak Group, передает Defense Express.

В частности владелец CSG Михал Стрнада говорит, что в течение нескольких лет компании удалось занять прочные позиции в производстве боеприпасов малых калибров, а сейчас они сосредоточились на сфере военных беспилотников и "современных систем вооружения в целом".

Также в планах CSG есть акцент именно на производстве двигателей к БпЛА различных типов вместе с реактивными. По словам экспертов, в целом это достаточно логичный шаг, учитывая рост спроса на такую продукцию.

"В целом речь идет о "быстром наращивании возможностей по разработке и производству БПЛА и их ключевых компонентов". На сегодня в этом направлении в CSG работают над проведением переговоров с рядом европейских компаний по их покупке. Причем прямым текстом отмечается о "налаживании партнерских отношений с Украиной, которая сегодня является ключевым драйвером развития технологий военных БПЛА"", - добавили в Defense Express.

По словам аналитиков, новосозданная AviaNera Technologies в производстве беспилотников будет опираться на наработки, которые уже есть в активе CSG. Речь идет о боеприпасах или программном обеспечении.

Ранее сообщалось, что Украина может получить экранопланы с дальностью 5000 км. Речь идет о том, что Укроборонпром договорился с американской LeVanta Tech о сотрудничестве по концепции "float-and-fly". В центре внимания - семейство беспилотных экранопланов Halia, которые используют эффект экранного полета (летают в нескольких метрах над водой).

В то же время заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что "шахеды" теперь могут уклоняться от дронов-перехватчиков. По его словам, иногда россияне адаптируются к определенным вызовам быстрее, чем украинская армия.

"Один из примеров. Мы выложили видео о том, как мы сбиваем дронами их "Шахеды": через две недели на "Шахедах" появились обычные примитивные китайские датчики, фиксирующие рядом любой дрон, из-за чего "Шахед" резко меняет высоту. А ни один [зенитный] дрон не может так резко изменить высоту. И соответственно дрон не может его поразить", - объяснил Жорин.

