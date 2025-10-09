Укроборонпром и LeVanta Tech презентовали семейство экранопланов Halia с дальностью до 5 000 км и полезной нагрузкой до 1 т.

Укроборонпром договорился с американской LeVanta Tech о сотрудничестве по концепции "float-and-fly". Производитель предлагает семейство экранопланов Halia с дальностью до 5 000 км и полезной нагрузкой до 1 т, но поставки и боевое применение остаются под вопросом, пишет Defence Express.

Во время форума DFNC3 украинский государственный концерн заключил соглашение о сотрудничестве с LeVanta Tech Inc. Стороны договорились прорабатывать решения для повышения скорости и устойчивости изделий и рассматривают возможность развития производства и обучения персонала в Украине.

В центре внимания - семейство беспилотных экранопланов Halia, которые используют эффект экранного полета (летают в нескольких метрах над водой). LeVanta предлагает три модели:

Halia-S (гражданская) - электродвигатель, дальность до 400 км, полезная нагрузка 22-45 кг.

Halia-M (малая военная) - грузоподъемность аналогична Halia-S; может иметь электрический или реактивный двигатель: дальность до 1 000 км (электрический) или до 3 200 км (реактивный). Размеры производителя - около 3,66 × 3,35 × 1,52 м.

Halia-X (большая военная) - только реактивный двигатель, дальность до 5 000 км, полезная нагрузка до 1 тонны. Все версии имеют заявленную скорость 185-277 км/ч. При этом производитель пока не заявляет об ударных возможностях платформы.

Экранопланы сочетают черты надводных и летательных БПЛА: из-за полета на очень малой высоте их сложно обнаружить на большой дистанции, а высокая крейсерская скорость затрудняет перехват. Это делает их потенциально эффективными для операций над морем и нанесения ударов по кораблям или портовой инфраструктуре в случае переоборудования в камикадзе.

Однако в экспертных оценках есть несколько важных "но":

Разработка продолжается. Halia - на стадии проекта/исследовательской разработки; о поставках или локальном производстве в Украине речь пока не идет. Даже в случае договоренностей, серийное производство займет время.

Уязвимости существуют. Большие модели (в частности Halia-X) будут иметь значительные габариты, поэтому поражение их современными средствами ПВО теоретически проще, чем сверхмалых малозаметных БПЛА.

Тактика и контрмеры. Защита кораблей боновыми заграждениями от таких аппаратов мало поможет - экранопланы могут подниматься на небольшую высоту и преодолевать препятствия. В то же время современные зенитные комплексы и другие средства ПВО способны поражать крупные цели над морем.

Оптимальный компромисс. Аналитики называют Halia-M как самый сбалансированный вариант: относительно скромные габариты, большая дальность и существенная нагрузка.

Сравнительно, на поле боя уже применяют малые морские дроны-камикадзе (например, турецкий TALAY), которые летают очень низко над поверхностью воды и показали высокую эффективность против портовой инфраструктуры и кораблей. Halia отличается большими размерами и потенциальной дальностью - в случае доведения проекта до боевого состояния это может изменить оперативную картину в морских районах.

Экранопланы в мире

Как сообщал УНИАН, в Турции создали дрон-камикадзе, который летает по принципу экраноплана. Вероятно, это первый беспилотник такого класса в мире.

Дрон-камикадзе под названием TALAY создала компания Solid AERO. Во время полета он использует эффект так называемой "воздушной подушки", которая образуется, если объект перемещается в воздухе на малой высоте над ровной поверхностью. Это обеспечивает большую грузоподъемность и экономичность по сравнению с обычными БПЛА того же размера и мощности.

