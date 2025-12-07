Американский миллиардер сделал соответствующий призыв после штрафа, который получила его соцсеть.

Американский миллиардер Илон Маск призвал к ликвидации Европейского Союза на фоне штрафа, который вынесла Еврокомиссия в отношении его соцсети Х.

"ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов", – написал он.

Не остался в стороне и секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик из страны-оккупанта эту идею поддержал комментарием "Именно так".

Впоследствии Маск опубликовал еще одно сообщение с провокационным вопросом: "Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?".

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру, "послав" его на Марс:

"Поезжай на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия".

Штраф для соцсети Х

Напомним, 5 декабря мы писали о том, что соцсеть Х (ранее Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, получила крупный штраф от Еврокомиссии. Речь идет о 120 миллионах евро.

Штраф выписали за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента. Весомую роль в вопросе сыграли и так называемые "синие галочки", которые в соцсетях обозначают верифицированные профили. После выкупа Twitter Маском такую галочку смог получить каждый желающий – достаточно было просто ее оплатить. И это вводило пользователей в заблуждение.

Также Еврокомиссия заявила, что сеть препятствовала предоставлению аналитикам доступа к данным и не смогла должным образом организовать хранилище рекламы.

