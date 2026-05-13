Ермак в суде заявил, что у него нет 180 млн гривень для залога

Адвокат Ермака считает сумму залога, предложенную прокурором, несправедливой и необоснованной.

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него нет 180 миллионов гривень, чтобы заплатить залог, который предлагает сторона обвинения.

"У меня точно нет таких денег", - подчеркнул Ермак в комментарии журналистам.

При этом он добавил, что у него есть только те средства, которые отражены в его декларации.

Адвокат Ермака Игорь Фомин подчеркнул, что надеется, что суд вынесет справедливое решение, соответствующее требованиям закона и защиты прав человека. Он отметил, что сумма залога не может быть непосильной для человека.

"180 млн – это же нужно иметь джип с деньгами, и то не поместится", – подчеркнул адвокат Ермака.

При этом он отметил, что не понимает, чем руководствовался прокурор, определяя такой размер залога.

"Он в качестве аргумента приводит "образ жизни Ермака". Мы должны опираться на доказательства, а не на мнения, предположения. Эти 6 лет, которые Ермак провел в бункере. А когда он освободился и ушел в отставку, то он уехал в Монако или на фронт? Это тот образ жизни, о котором говорит прокурор? Так о чем же идет речь?", – отметил Фомин.

Судья Виктор Ногачевский заявил, что окончательное решение о мере пресечения для Ермака будет объявлено завтра, 14 мая, в 9:00.

Меры пресечения для экс-главы ОП Ермака - что известно

Как сообщал УНИАН, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал рассмотрение меры пресечения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

Прокурор САП рассказала, что официальные доходы Ермака несопоставимы со стоимостью строительства коттеджного городка и с теми средствами, которые были обнаружены у него. Также свидетели по делу говорят, что он является мультимиллионером, то есть его имущественное положение намного выше.

Она отметила, что, по мнению стороны обвинения, размер залога, который станет надежной альтернативой содержанию под стражей, составляет 180 млн грн.

