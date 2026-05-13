Спутники зафиксировали необычную активность самого северного вулкана Камчатки в России

Новые спутниковые данные от Landsat 9 открыли впечатляющую картину активности на Камчатке.

Свежие спутниковые снимки зафиксировали, как один из самых активных вулканов России растапливает снег изнутри: вулканическое тепло продолжает просачиваться сквозь замерзший ландшафт полуострова Камчатка.

Снимки, сделанные спутником Landsat 9 23 апреля, демонстрируют темные каналы пепла и вулканических обломков, прорезающие заснеженные склоны вулкана Шивелуч на Дальнем Востоке России, пишет Space.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан на Камчатке и один из самых активных вулканов на Земле, согласно данным Обсерватории Земли NASA. Вулкан известен своей почти постоянной активностью: спутники часто фиксируют выбросы пепла, тепловые сигнатуры и лавины раскаленных камней, стекающих по его склонам.

Видео дня

В центре вулкана находится растущий лавовый купол – насыпь из густой, медленно движущейся лавы, которая в последние месяцы расширялась внутри подковообразного кратера Шивелуча, согласно отчетам Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на которые ссылается Обсерватория Земли NASA.

Когда части нестабильного купола обрушиваются, они могут спровоцировать стремительные пирокластические потоки, состоящие из раскаленного пепла, газа и вулканической породы. Эти потоки оставляют после себя толстые отложения, которые могут сохранять тепло в течение месяцев или даже лет после извержения.

Это остаточное тепло видно из космоса

На новых спутниковых снимках снег растаял вдоль нескольких каналов стока, где в последние месяцы по склонам вулкана распространились свежие вулканические отложения. Некоторые темные "шрамы", выделенные на изображениях, все еще могут сохранять тепло после мощного извержения Шивелуча в 2023 году, которое вызвало масштабные пирокластические потоки.

"Шивелуч – это невероятный вулкан, который обрушался снова и снова", – подчеркнула вулканолог Джанин Криппнер в заявлении, опубликованном Обсерваторией Земли NASA вместе со снимками.

"Он проходит через циклы разрушения, но затем вновь и вновь восстанавливается благодаря постоянной вулканической активности". "Его изображение действительно стоило бы разместить на мотивационном постере", – добавила Криппнер.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые создали "живой пластик", который саморазрушается по команде.

Вас также могут заинтересовать новости: