Впереди ещё ракеты: массированная атака РФ продлится до завтрашнего обеда, – Флэш

Возможно, в ближайшее время будет нанесен комбинированный удар по центральной и западной Украине.

Массированная комбинированная атака РФ, которую сегодня начала Россия, вероятно, продлится до обеда 14 мая. Такое мнение в эфире телемарафона высказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

По его словам, враг осуществляет комбинированную масштабную атаку, которую Силы обороны ожидали. Сегодня уже насчитано несколько сотен "Шахедов", которые противник применил. Много дронов было с юга, севера, добавил он и отметил, что атака, вероятно, продлится до завтра.

"Считаю, что это может быть завтра до обеда, где-то так. То есть, ночью мы будем видеть запуски ракет. Затем может быть еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили достаточно "шахедных" запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра", – сказал специалист.

Поэтому Флэш обратился к людям с просьбой находиться в укрытиях, чтобы минимизировать риски из-за атак "Шахедов".

Он также сказал, что сегодня основной целью противника была Западная Украина, куда будут направлены удары врага, например, ночью, точно сказать сложно. Возможно, это будет центральная Украина или комбинированная атака по центральной и западной территориям страны, отметил Флэш.

Массированная атака 13 мая

Как писал УНИАН, утром 13 мая армия РФ начала атаковать "Шахедами" Украину. В частности, целями оккупантов стали Киев и Одесса. Специалист по вопросам РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов заявил, что РФ пытается изменить тактику применения ударных дронов. Сегодня "Шахеды" двигались, в том числе вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5–10 км, буквально один за другим и сразу в большом количестве. По словам Флэша, враг рассчитывает перегрузить ПВО Украины, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на запад.

Впоследствии Россия начала массированную атаку беспилотниками на западные области Украины. Дроны атаковали Ривне и область, произошло попадание в жилой дом – есть погибшие и раненые. Также под массированной атакой оказались Луцк, Ковель, где из-за попадания возле одного из объектов критической инфраструктуры повреждены автотранспорт и жилой дом. За медицинской помощью обратились пять человек. Под ударом – Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области. По данным очевидцев, дрон добрался и до курортного Буковеля.

