Он заявляет, что главная проблема - подводная активность врага.

Британия близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике в пользу России. Об этом предупредил главнокомандующий Военно-морских сил страны генерал Гвин Дженкинс, пишет The Times.

"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненадолго", — заявил Дженкинс.

Он заявил, что Россия вложила "миллиарды" в свои военно-морские возможности, особенно в Северный флот, "несмотря на миллионы жизней и стоимость её вопиющего незаконного вторжения на Украину".

"Мы должны активизировать усилия, иначе мы потеряем это преимущество. Мы не можем этого допустить", подчеркнул он.

Россия усиливает присутствие в Атлантике

За последние два года количество вторжений России в британские воды увеличилось на 30%, включая "видимое присутствие" разведывательных кораблей, таких как "Янтарь".

При этом Дженкинс заявил, что "Янтарь" — это "лишь видимая часть, но не она беспокоит меня больше всего".

"Больше всего меня беспокоит то, что происходит под волнами", подчеркивает он, отмечая, что Великобритания ведёт войну в "подводном боевом пространстве", используя новые технологии, такие как автономные подводные глайдеры, способные обнаруживать вражеские подводные лодки, и "Атлантический бастион" – серию автономных датчиков, которые станут "нашими глазами и ушами".

Скандалы с российским флотом

В ноябре возле территориальных вод Великобритании зафиксирован российский корабль-шпион. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что судно составляло карту подводных кабелей, а британские войска развернули для отслеживания российского разведывательного корабля.

К месту нахождения корабля-шпиона был направлен фрегат королевских ВМС и самолеты королевских воздушных сил для мониторинга и отслеживания движения этого корабля, во время чего "Янтарь" направлял лазеры на британских пилотов.

