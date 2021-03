Блокчейн-компания решила уничтожить работу знаменитого уличного художника и создать из нее NFT-токен.

Блокчейн-компания Injective Protocol купила картину анонимного уличного художника Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире.

Сожжение проходило в вечернее время в одном из районов Бруклина и транслировалось через Periscope на странице BurntBanksy в Twitter.

Читайте такжеИз-за анонимности: Бэнкси лишили прав на известное граффити "Метатель цветов"Сожженная картина — один из 650 подлинных экземпляров произведения под названием «Morons (White)», созданного в 2007 году и высмеивающего коллекционеров искусства. На ней Бэнкси изобразил участников аукциона, которые собрались побороться за картину с надписью «I can't believe you morons actually buy this shit» («Не могу поверить, что вы, придурки, действительно покупаете это дерьмо»).

Как сообщает CBS News, за произведение знаменитого граффитиста Injective Protocol отдала нью-йоркской галерее Taglialatella 95 тыс. долл. Все ради того, чтобы впоследствии превратить картину в виртуальный актив — невзаимозаменяемый токен (NFT), который сотрудники компании и создали после сожжения.

Токен собираются выставить на аукцион, а выручку от продажи отдать ​​на благотворительность.

По словам исполнительного директора Injective Protocol, Мирзы Уддина, прошедшая акция — это первый значительный случай, когда физическое произведение искусства превратили в уникальный цифровой актив.

«Мы рассматриваем это зажигательное событие как выражение самого искусства. Мы специально выбрали произведение Бэнкси, поскольку он ранее уничтожил одну из своих работ на аукционе», — отметил Уддин.

В галерее Taglialatella говорят, что не знали о планах компании сжечь работу.

Кто такой Бєнкси

Работы уличного художника под псевдонимом Бэнкси, в которых тот нередко обращается к различным социальным явлениям, сделали его популярным во всем мире.

До сих пор ведутся дискуссии относительно личности художника, так как сам он держит свое настоящее имя в тайне.

Одну из последних своих самых громких акций Бэнкси провел в 2018 году, когда на аукционе Sotheby's за 1 млн фунтов стерлингов продали его работу «Девочка с воздушным шаром». Художник вмонтировал в картину шредер, который сразу же после продажи частично уничтожил полотно.

В 2019 году на аукционе другую картину Бэнкси продали за рекордные 12 млн долларов.

Перевод: Катерина Комолова