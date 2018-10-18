Бэнкси показал, как создавал самоуничтожающуюся картину (видео)

Художник опубликовал видео, где показано, как создавалась картина с секретом.

Самый известный в мире анонимный художник Бэнкси показал, как сделал картину, которая разрезала сама себя после продажи на аукционе за миллион фунтов.

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Как выяснилось, механизм сработал не так, как планировал художник, поэтому «Девочка с воздушным шаром» вместо того, чтобы полностью исчезнуть, только выросла в цене, передает medialeaks.ru.

Как сообщал УНИАН, 6 октября на аукционе «Сотбис» в Лондоне продавалась одна из самых знаменитых картин уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Работа, помещенная в толстую позолоченную раму, была продана почти за миллион фунтов. Но как только аукционист объявил, что лот продан, рама зажужжала и картину начал разрезать спрятанный внутри механизм. Как предполагается, его привел в действие сам Бэнкси, тайно находящийся в зале.

Однако «Девочка» не была уничтожена полностью. Картину разрезало чуть больше чем наполовину. После этого она получила новое название «Любовь в мусорной корзине» и подорожала вдвое.

Сам Бэнкси уверяет, что так не должно было произойти. 18 октября художник опубликовал видео, где показано, как создавалась картина с секретом. В ролике демонстрируется не только процесс создания картины, но и съемки с аукциона. Кто ее делал - сам Бэнкси, или кто-то еще - не уточняется.

Но эти кадры позволяют с другой стороны взглянуть, как участники торгов реагировали на то, что дорогая картина начала уничтожаться на их глазах. Также в «режиссерской версии» видно, что картину должно было разрезать полностью. Во время тестового уничтожения так и произошло.

В своем инстаграме Бэнкси также опубликовал фотографию картины, написал, что аукционный дом ничего не знал о его задумке, и заверил, что картина была разрезана по-настоящему, вопреки теориям скептиков.