18 мая есть несколько праздников и обычаи для крепкого брака.

Дата восемнадцатого мая будет особенной для нашей страны, поскольку на нее установлен не один праздник сегодня в Украине. Однако помимо поводов для празднования, имеется также одно скорбное событие. Народные верования дня призывают избегать начинаний, а также содержат ритуал на семейное счастье.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день музеев установлен на эту дату, чтобы побудить людей чаще посещать такие учреждения. В честь события музеи всей планеты стараются устроить уникальные и познавательные выставки, привлекая посетителей разных возрастов.

Есть и иные всемирные праздники сегодня - День электронной открытки, День "Научись плавать", День мытья грязной посуды, День логопеда-дефектолога и День восхищения растениями.

Какой сегодня праздник церковный

Верующие, которые придерживаются современного стиля, чествуют святого Феодота Анкирского и семерых святых отцов Вселенских христианских соборов. Первому молятся о хорошей погоде и щедром урожае.

В старом календаре проводится сегодня праздник мученицы Ирины Македонской и богородичной иконы "Неупиваемая чаша", что помогает избавиться от вредных пристрастий.

Какой сегодня праздник в Украине

На сегодняшнее число установлен официальный праздник День резервиста, посвященный всем состоящим на военном резерве. Эти люди ещё не находятся на службе, но готовы приступить к защите Родины в любой момент, за что заслуживают благодарности.

Также одновременно с международным 18 мая проводится День музеев в Украине, когда многие заведения делают вход бесплатным и приглашают посетителей. Это отличный повод посетить выставку, раскрывающую богатство нашей культуры. Ранее мы назвали 5 самых оригинальных музеев Украины.

Какие сегодня памятные даты

В нашей стране проводится не только праздник 18 мая, но также скорбное событие - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Мы оплакиваем тысячи людей, которые были насильно депортированы из Крыма или подверглись преследованию со стороны советской власти и российских оккупантов. В эту дату на государственных учреждениях поднимается флаг крымских татар, а также проводится минута молчания в память о погибших.

Какой сегодня праздник в народе

Про сегодняшний день существуют приметы, по которым можно предсказать будущую погоду:

дождя в последнее время не было, но земля мокрая - лето ожидается дождливым;

сирень уже отцвела - скоро наступит сильная жара;

начала цвести липа - пора сеять огурцы;

над водой стелется туман - к изменению погоды.

В праздник сегодня было принято готовить овсяные блюда - кашу, блины, печенье и другое. Наши предки говорили, что если съесть такую пищу, то прибавится здоровье. Зерна овса варили и давали в корм скоту и домашней птице. Ещё есть обряд для крепкого, счастливого брака - влюбленным нужно взяться за руки и трижды обойти вокруг дуба.

Что нельзя делать сегодня

Запреты этого дня частично продиктованы тем, какой сегодня церковный праздник. Церковь призывает к милосердию и доброте, просит не мстить, не завидовать другим, не судить чужие поступки и не проявлять жадность. Запрещается обижать животных. Народные верования советуют не примерять и не принимать в подарок чужую ношеную одежду, иначе на вас перейдут проблемы предыдущего владельца. Также не рекомендуется начинать новые дела.

