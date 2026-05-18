'Очень жалеем': женщина купила старый дом в селе за 8 тысяч долларов и поделилась опытом

Женщина рассказала, как обустраивала дом и с какими трудностями столкнулась.

Женщина купила старый дом в селе недалеко от Кривого Рога за 8 тысяч долларов, и после года проживания поделилась впечатлениями и рассказала об основных проблемах, с которыми пришлось столкнуться.

Как пишет 24tv.ua, о своем доме и его обустройстве Алина Петренко рассказала на странице в Instagram alina_life00. Она призналась, что реальность оказалась сложнее, чем ожидалось, и что повторно проходить этот путь не хотела бы.

Алина с семьей купила старый дом в Днепропетровской области в начале 2025 года и документирует процесс ремонта в соцсетях. Стоит заметить, что с самого начала эта покупка вызвала много критики со стороны комментаторов. По словам женщины, люди писали, что цена завышена, а сам дом выглядит как "сарай".

Однако женщина в видеоответе попыталась обосновать, чем обусловлена такая цена дома. Она объяснила, что дом расположен недалеко от Кривого Рога и имеет все удобства. Также женщина подчеркнула, что для семьи эта сумма была приемлемой.

С какими проблемами столкнулись

После года жизни в селе женщина призналась, что повторно проходить этот путь не хотела бы, ведь сельский быт требует постоянного труда и значительных вложений.

"Купили дом в селе и очень жалеем об этом. Тяжело, постоянно трудимся, вкладываем кучу денег, а толку от этого очень мало", – рассказала она, добавив, что "не знала, сколько денег требует село".

Так, она рассказала, что дом купили зимой, а это усложнило обустройство. Из-за холода на улице было сложно что-то делать, ремонт внутри также затянулся. По словам Алины, стены долго сохли. Одна из них постоянно остается влажной, и в этом году семья планирует ее утеплить.

В то же время она отметила, что, хотя семья не знакомилась с соседями до покупки, они считают, что им повезло. За год жизни в новом доме отношения с окружающими остались либо нейтральными, либо хорошими.

