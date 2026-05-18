Сегодня в Киеве будет самый свежий день недели, впереди - потепление

В начале недели, 18 мая, в Киеве ожидается комфортная температура - и не холодно, и не жарко. Это будет самый свежий день недели, а уже со вторника температура в столице начнет повышаться до летних показателей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Сегодня утром будет +14°, днем температура максимум поднимется до +21°. Будет небольшая облачность, в течение дня - дождь.
Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 739-742 мм ртутного столба. Ветер 5-10 м/с.
Погода 18 мая
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
В Тернополе 18 мая ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +8°, днем будет +20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
В Виннице сегодня будет +11°...+22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Житомире в понедельник ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Черкассах сегодня ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +11°...+24°.
В Одессе 18 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями , ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
В Запорожье температура ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, облачно с прояснениям, дождь с грозой.
В Харькове - облачно с прояснениями , температура ночью +12°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями , +10°...+20°, дождь с грозой.
В Краматорске сегодня будет дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +25°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.