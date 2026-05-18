18 мая в Украину зайдет новая порция дождей и гроз

Новая рабочая неделя в Украине начнется с дождей и гроз. Осадки сегодня ожидаются везде, кроме северо-востока. На температуру они существенно не повлияют: будет +18°...+22°, на востоке и северо-востоке - до +23°...+26°.Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°, дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Тернополе 18 мая ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +8°, днем будет +20°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +20°, дождь с грозой.
- В Виннице сегодня будет +11°...+22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Житомире в понедельник ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Черкассах сегодня ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Полтаве - облачно с прояснениями , температура воздуха +11°...+24°.
- В Одессе 18 мая - облачно с прояснениями , температура ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями , ночью +11°, днем +22°, дождь с грозой.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +25°, облачно с прояснениям, дождь с грозой.
- В Харькове - облачно с прояснениями , температура ночью +12°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями , +10°...+20°, дождь с грозой.
- В Краматорске сегодня будет дождь с грозой, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.
18 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды
18 мая - святого Феодота Анкирского. По приметам, если в этот день погода пасмурная, то будет хороший урожай зерновых.