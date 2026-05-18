Укргазбанк вернул более 1 млрд грн долга газотрейдера: эксперт объяснил, почему это важно для рынка

Государственный Укргазбанк вернул более 1,14 млрд грн проблемной задолженности компании "ЕВРОЭНЕРГОТРЕЙД".

Финансовый аналитик Алексей Кущ назвал этот кейс показательным для рынка, поскольку он демонстрирует, что крупные корпоративные долги перед государственными банками могут взыскиваться не годами через суды, а в рамках правовых механизмов, предусмотренных договорами.

По официальной информации банка, общий объем обязательств ООО "ЕВРОЭНЕРГОТРЕЙД" перед Укргазбанком составлял около 1,35 млрд грн. После нарушения и систематического неисполнения обязательств заемщиком банк применил предусмотренные законодательством механизмы взыскания. В результате 13 мая 2026 года имущественный поручитель полностью погасил задолженность перед государственным банком в размере 1,14 млрд грн.

Видео дня

Кущ, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook, отметил, что этот кейс важен не только из-за суммы возвращенных средств, но и из-за самого принципа работы с проблемной задолженностью.

"Модель гарантий и финансовых предохранителей на газовом рынке Украины наконец-то начинает работать и, что главное, работать цивилизованно и четко в правовой системе", – написал аналитик.

По его мнению, ситуация с "ЕВРОЭНЕРГОТРЕЙД" показывает изменение подхода к крупным долгам перед государственными банками. Если раньше такие истории часто растягивались на многолетние судебные процессы или переговоры, то в этом случае банк действовал по процедуре: после нарушения условий мирового соглашения активировал механизм взыскания и обратился к имущественному поручителю.

"ЕВРОЭНЕРГОТРЕЙД, который занимал деньги у госбанка, нарушил условия мирового соглашения, настал момент платить, банк активировал механизм взыскания долга, обратился к имущественному поручителю и… поручитель заплатил", – отметил Кущ.

Эксперт считает, что этот случай может иметь более широкое значение для банковского сектора, ведь создает прецедент реального возврата средств государственному банку без многолетней задержки в судах. В то же время он не исключает, что такая практика может вызвать негативную реакцию со стороны должников или связанных с ними групп влияния.

"Если этот кейс станет новой нормальной практикой, то очень многим людям в Украине придется вдруг вспомнить, что кредиты государственных банков – это не благотворительность", – подытожил финансовый аналитик.

В Укргазбанке сообщили, что после выполнения обязательства к имущественному поручителю в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины перешли права кредитора, то есть произошла суброгация.

В банке подчеркивают, что все процедуры прошли в соответствии с законодательством, а средства, которые были аккумулированы имущественным поручителем на счетах, прошли необходимые процедуры финансового мониторинга.

Укргазбанк также заявил, что любые попытки юридического, медийного или репутационного давления не повлияют на позицию банка в отношении защиты государственных интересов. В финучреждении не исключают возможности информационных атак на банк, его менеджмент и Наблюдательный совет, поэтому призывают СМИ обращаться за комментариями непосредственно в пресс-службу банка.

Вас также могут заинтересовать новости: