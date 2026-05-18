Россияне начали 'мангалить' военные корабли (фото)

Причем делается все за волонтерские деньги, потому что Минобороны РФ проще нанять новых моряков, чем потратить пару тысяч рублей на "мангал" для защиты имеющихся.

Россияне начали "мангалить", т.е. устанавливать кустарную антидроновою защиту, даже военные корабли. Соответствующие фото опубликовал российский Z-канал "Два майора".

Авторы паблика утверждают, что сеткой-рабицей защитили "не один" корабль. При этом материалы были закуплены на "народные средства".

"Внешний фугасный подрыв (уже опробовано, увы, на другом объекте) за счет удаления хотя бы в пару метров позволяет спасти надстройку и людей. Это решение - не панацея. От всех типов боеприпасов противника не спасёт. Но если вообще ничего не делать, ничего и не будет", - отмечает Z-канал.

Как пишет портал "Милитарный", на фото - "замангаленный" сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник" Береговой охраны ФСБ. В оккупированном Крыму у россиян есть четыре корабля этого типа. Еще два базируются в Краснодарском крае. Также два базируются в Дагестане (Каспийское море), куда украинские дроны долетают в последнее время.

Как писал УНИАН, россияне начали практиковать новую тактику применения дронов "Ланцет". Теперь беспилотники летят на огневой рубеж автономно без связи с оператором, чтобы оставаться не замеченными до последнего момента.

Также мы писали, что у россиян начались проблемы с "Искандерами". После перехода с западной на китайскую электронику ракеты начали сильно промахиваться мимо цели. Пропагандисты даже советуют запускать ракеты залпами по три штуки, чтобы хоть одна попала.

