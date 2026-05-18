Три счета за газ отражают различные составляющие услуги и позволяют понять, из чего складывается общий счет.

Три платежки за газ в Украине вызывают немало вопросов у потребителей, особенно после появления отдельных счетов за доставку и техническое обслуживание сетей. Многие люди не понимают, за что именно они платят и можно ли законно отказаться от этих начислений.

Адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус объяснила в комментарии УНИАН, почему за газ приходят 3 квитанции, как формируется сумма за распределение и в каких случаях плату можно не вносить.

Как оплачиваются платежки за газ по-новому – на что идут деньги

По словам юриста, так называемая "третья платежка" – это оплата за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Она предусмотрена Кодексом газораспределительных систем, законом "О жилищно-коммунальных услугах", а также Порядком проведения технического обслуживания, который утвердило Минэнерго в 2023 году.

Она отметила, что техническое обслуживание необходимо для безопасной и исправной работы газовых сетей в многоквартирных домах, поэтому оплачивать эту услугу должны именно совладельцы жилья. При этом счет может поступать либо ОСМД сразу на всю сумму, либо каждому жильцу отдельно – в соответствии с его долей.

Более того, как отметила адвокат, периодичность такой оплаты зависит от возраста внутридомовых сетей:

"Если системам до 25 лет, то обслуживание оборудования проводится раз в 5 лет, а если им более 25 – то раз в 3 года".

Поэтому третья квитанция не является ежемесячной.

Сколько платежек за газ в Украине

Также эксперт объяснила, почему в Украине есть отдельный счет за распределение (доставку) природного газа.

По ее словам, после реформы газового рынка в 2020 году потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщика газа. Из-за этого оплату разделили: за сам газ украинцы платят поставщику, например "Нафтогазу", а за доставку по трубам – оператору газораспределительной сети (местному облгазу или региональному филиалу "Газмережи").

Две платіжки за газ – как платить за распределение и можно ли отказаться

Юрист подчеркнула, что не платить за распределение газа могут только те люди, которые официально отключены от газовых сетей. В то же время даже после отключения потребитель еще некоторое время будет получать начисления: "так происходит, поскольку в течение текущего года мы платим за распределение газа, объем которого рассчитывается на основе прошлого года".

Как оплатить газ после 1 марта 2026 года

Расчет, по ее словам, ведется за так называемый "газовый год" – с 1 октября по 30 сентября. Объем использованного за этот период газа делят на 12 месяцев и умножают на тариф конкретного оператора. При этом она уточнила, что тариф, установленный НКРЭКП, в каждой области разный и зависит, в частности, от протяженности сетей и численности населения:

"Например, в Киевской области тариф для населения составляет 0,32 гривны за 1 кубический метр в месяц".

При этом, как подчеркнула эксперт, чем меньше человек потреблял газа, тем меньше будет сумма за его распределение в следующем году.

Однако полностью избежать оплаты не получится, если газ официально не отключен: даже при минимальном использовании или сезонном проживании начисляется минимальная сумма. "Основанием для неуплаты за газ и его распределение является акт опломбирования, а не простое утверждение: "Я не пользуюсь"", – подчеркнула специалист.

Кроме того, она обратила внимание, что законным основанием для неуплаты может быть официальное отключение газа или разрушение жилья. В таком случае факт повреждения должен быть подтвержден соответствующим актом, который составляют, в частности, представители ГСЧС. После этого облгаз должен официально зафиксировать повреждение газопровода и приостановить или расторгнуть договор с потребителем.

Таким образом, понимая, как оплачиваются две платежки за газ по новому и на что идут ваши деньги, вы сможете избежать путаницы и заранее спланировать все расходы.

Ранее мы писали, сколько платить за газ без счетчика и как заплатить меньше.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

