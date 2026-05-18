Эта крупа содержит больше белка, чем рис, но люди до сих пор ее игнорируют

Эту крупу большинство людей игнорируют на полках магазинов, а между тем, это настоящий суперпродукт, который превосходит рис и другие популярные крупы по полезности и питательной ценности, обеспечивая длительную сытость за счет высокого содержания белка. Речь идет об амарантовой крупе, пишет kuchnia.wp.pl.

Почему амарант насыщает лучше риса?

Секрет эффективности амаранта кроется в его составе. По сравнению с белым рисом, он содержит почти вдвое больше белка и во много раз больше клетчатки. 100 граммов сухого зерна содержат около 13-15 г белка и до 6-7 г клетчатки, в то время как рис обеспечивает около 6-7 г белка и лишь остаточные количества клетчатки.

Именно это различие объясняет, почему амарант обеспечивает чувство сытости на гораздо более длительное время после еды. Белок замедляет пищеварение, а клетчатка регулирует пищеварительную функцию и стабилизирует уровень глюкозы в крови. На практике это означает меньше внезапных приступов голода и снижение желания перекусывать между приемами пищи.

Пищевая ценность и польза для здоровья

Амарант от природы не содержит глютена, что делает его хорошей альтернативой для людей с непереносимостью глютена или для тех, кто хочет ограничить потребление глютена.

Он также содержит ценные минералы, такие как магний, железо, фосфор и кальций. Они поддерживают нервную, мышечную и скелетную системы. Однако наибольшая польза амаранта заключается в сочетании белка и клетчатки, что отличает его от других злаков.

Кроме того, благодаря высокому индексу насыщения, амарант подходит для тех, кто стремится поддерживать здоровый вес. Это не совсем продукт для похудения, но он может помочь контролировать ежедневное потребление калорий.

Как включить амарант в свой ежедневный рацион

Большим преимуществом амаранта является его универсальность. Он не требует сложной обработки и может использоваться во многих повседневных блюдах.

Наиболее распространенные способы его использования:

приготовление и использование вместо риса или крупы на ужин,

добавление в салаты, что повышает их насыщение и питательную ценность,

добавление в йогурт, мюсли или овсянку.

Забытое растение

Хотя амарант сейчас считается суперпродуктом, его история насчитывает тысячи лет. Это была важная часть рациона южноамериканских цивилизаций, особенно ацтеков и инков. При этом она выполняла не только пищевую, но и ритуальную функцию.

После завоевания этих регионов выращивание амаранта практически полностью остановилось, и это растение оставалось забытым во многих частях мира на протяжении веков. Лишь в последние десятилетия эта крупа вернулась в повседневное меню – уже не как экзотическая диковинка, а как реальная альтернатива популярным злаковым продуктам.

