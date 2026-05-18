Нужно переместить одну спичку, чтобы уравнение стало верным: тест на IQ за 15 секунд

Любите проверять сообразительность и испытывать свои навыки решения логических задач? Тогда этот IQ-тест со спичками – именно для вас!
Каждая такая задача – это отличный шанс проявить логику и внимательность к деталям, получив удовольствие от интеллектуальной тренировки.
Эксперты советуют в подобных задачах сначала внимательно оценить, какие цифры можно проще всего трансформировать. Также полезно смотреть на пример под разными углами и не бояться быстро проверять несколько вариантов.
Переместите 1 спичку, чтобы исправить неравенство: 6 + 4 – 1 = 3.
Справиться с заданием нужно всего за 15 секунд.
Такие интеллектуальные упражнения стимулируют различные участки мозга, развивают пространственное воображение, зрительное восприятие и способность принимать решения в условиях дефицита времени.
Если на этот раз вам не удалось найти решение – ни в коем случае не расстраивайтесь! Головоломки на логику со спичками бывают коварными, но именно благодаря сложности они так полезны. Каждая ошибка – это опыт, который улучшает ваши когнитивные навыки.
Чтобы выражение стало правильным, уберите одну вертикальную спичку из знака плюс (+), превратив его в минус (-), и перенесите ее к знаку минус, сделав из него плюс (+).
