В народе православный праздник сегодня носит название Федот-овсянник.

18 мая Православная церковь вспоминает святых отцов семи Вселенских соборов - епископов, которые в разные века утверждали основы христианской веры и формировали церковные догматы.

Этот день связан не только с церковной историей, но и с народными традициями, запретами и приметами.

Что можно и чего нельзя делать 18 мая, о чем молятся в этот день, какой церковный праздник отмечают по старому стилю, а также что рассказывают народные приметы о погоде и лете - читайте в материале.

Какой сегодня праздник церковный в новоюлианском календаре

18 мая (31 мая по старому стилю) Православная церковь вспоминает святых отцов семи Вселенских соборов - епископов, которые в разные века формировали основы христианской веры и решали важные вопросы церковной жизни.

Вселенские соборы - это большие собрания церковных представителей, на которых обсуждали, во что именно верят христиане, и утверждали основные церковные правила. В них участвовали тысячи епископов и священнослужителей со всего христианского мира.

Первый такой собор прошёл в 325 году в городе Никея. На нём осудили учение Ария, который считал, что Иисус Христос не является Богом. В соборе участвовали 318 епископов, среди которых были будущие святые - Николай Мирликийский, Афанасий Великий и Спиридон Тримифундский.

После долгих обсуждений было утверждено учение о том, что Иисус Христос - истинный Бог, равный Богу Отцу. Также был составлен Символ веры - основа православного христианства.

Позже такие соборы проходили в Константинополе, Эфесе и Халкидоне. На VII Вселенском соборе в 787 году осудили иконоборчество и установили праздник Торжества Православия.

Всего церковь признаёт семь Вселенских соборов, последний из которых состоялся в VIII веке.

Праздник сегодня церковный по старому стилю

В юлианском календаре (старом церковном) 18 мая почитают мученицу Ирину Македонскую, а также чтят чудотворную икону Божией Матери "Неупиваемая чаша". Ранее мы уже писали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, традициях и запретах этой даты.

О чем молиться и что нельзя делать сегодня

18 мая верующие обращаются с молитвами к святому Феодоту Анкирскому, память которого также совершается в этот день. Его почитают как помощника весны и защитника будущего урожая, поэтому у святого просят благополучия, плодородия и достатка в доме.

В народной традиции этот день известен как Федот Овсяник. Он связан с овсом и дубом - символами силы, жизни и будущего урожая. В старину в это время сеяли овес и лен, заготавливали лекарственные настои из дубовых веток и молодых листьев, а также готовили овсяные каши и выпечку.

Существуют сегодня и особые обычаи: считается, что если влюбленные возьмутся за руки и трижды обойдут дуб, их союз будет крепким и счастливым.

В церковных представлениях и народных поверьях этот день требует особого поведения. Не приветствуются ругань, сквернословие, ссоры, сплетни, зависть и жадность. Также осуждаются леность, обиды на других людей и жестокость по отношению к животным. Отказ в милостыне считался плохой приметой и мог, по поверьям, привести к бедности.

Согласно традиции, в этот день не стоит начинать новые дела, менять работу, запускать важные проекты или совершать крупные покупки. Считалось, что такие начинания не будут удачными и могут быстро разрушиться.

Особое уважение проявляли и к природе: дуб в этот день старались не рубить, считая его священным деревом.

Приметы погоды 18 мая

В народной традиции этот день тесно связан с наблюдением за природой: по погоде и состоянию дуба можно предсказать, каким будет лето и урожай:

дуб распустился раньше ясеня - лето будет сухим;

дуб начинает сбрасывать зеленые листья - год может быть неурожайным;

сполохи на заре - к перемене погоды;

закат в дымке или тусклый горизонт - к дождливому лету или ухудшению погоды;

если солнце заходит в облако – завтра будет ненастье.

Самая яркая примета дня: если у дуба уже полностью развернулись листья - ожидается богатый урожай овса.

У кого именины 18 мая

Сегодня день ангела у Александра, Андрея, Богдана, Василия Дениса, Макара, Михаила, Павла, Петра, Семена, Федора, Юлии.

Считается, что люди, появившиеся на свет в этот период, обладают схожими чертами характера. Их отличают надежность, доброта и стремление быть полезными окружающим.

Часто они наделены разносторонними талантами и творческими способностями, благодаря чему могут реализовать себя в искусстве - как художники, писатели или актеры. Среди них нередко встречаются и практичные мастера, способные улучшать жизнь других людей, делая ее более удобной и гармоничной.

