В Европе накрыли масштабную сеть поставок товаров двойного назначения в РФ

Подставная торговая фирма переправляла компоненты двойного назначения через Турцию для военной машины Кремля.

В немецком городе Любек арестован российский бизнесмен по подозрению в организации контрабандных поставок европейских технологий российской военной промышленности.

Как сообщает Politico, полиция уже изъяла документы, которые раскрывают сложную систему обхода западных санкций для переправки технологий двойного назначения в Россию, где они использовались Кремлем в войне против Ураины.

Отмечается, что арест стал кульминацией 4-летнего расследования того, как российский бизнесмен по имени Никита С. превратил торговую компанию в Любеке в контролируемый Москвой канал для закупок товаров двойного назначения. За такую деятельность, согласно немецким законам, россиянину грозит 10 лет тюрьмы.

Согласно материалам расследования немецкой прокуратуры, Никита С. находился в центре системы, которая после полномасштабного вторжения России в Украину превратилась в европейское подразделение по закупкам для Москвы.

Издание сообщило, что на бумаге операции вращались вокруг Global Trade, средней торговой компании, базирующейся в Любеке. До войны компания экспортировала товары напрямую в Россию. Но после ужесточения западных санкций, ее бизнес-модель изменилась - прямые поставки были заменены более сложной структурой, чтобы скрыть российских конечных потребителей.

Верхом этой структуры была российская компания "Коловрат", находившаяся под санкциями США. В материалах дела она обозначена как ядро сети закупок, снабжавшей российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью.

Никита С. стал управляющим директором Global Trade в конце марта 2022 года, то есть через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину. Следователи описывают его как "связующее звено" между немецкой компанией и ее российскими контролерами. Согласно материалам дела, он также работал на "Коловрат" в Москве, что позволяло ему координировать заказы, платежи и отгрузки, сохраняя при этом видимость законного европейского бизнеса.

Материалы дела свидетельствуют, что российская сторона не просто управляла Global Trade удаленно. Сотрудники "Коловрата" выдавали себя за немецких сотрудников, используя псевдонимы для связи с поставщиками, запроса ценовых предложений и размещения заказов по всей Европе. Для поставщиков транзакции выглядели так, будто они совершаются немецкой компанией. Согласно материалам дела, Москва фактически управляла бизнесом изнутри.

Что покупали россияне

Согласно таможенным документам и разведывательным отчетам, среди контрафактной продукции были микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. По данным следователей, многое из всего этого - это товары двойного назначения.

В нескольких случаях поставки были отслежены до российских конечных потребителей, связанных с оборонными или ядерными исследованиями.

Журналисты отметили, что документы компании показали, как она начала перенаправлять грузы в РФ через другие страны, часто через Турцию. Согласно документам, на такую поставку товара из ЕС в Россию тратилось всего от пяти до десяти дней.

Немецкие подставные компании также помогали скрывать операции. Одна из них формально управлялась Евгением Р., гражданином России, который даже не владел немецким. Другая была основана в мае 2025 года Даниэлем А. по указанию Никиты С. и предназначалась для будущих операций. В некоторых компаниях не было реального персонала; другие делили офисы или складские помещения с Global Trade.

Отмечается, что внутренняя рабочая переписка свидетельствует о том, что обман стал обычным явлением. В одном из сообщений Никита С. напомнил коллеге: "Сделай так, чтобы все выглядело аккуратно. Никаких упоминаний о России нигде". В другом сообщении, касающемся логистики, говорилось: "Уберите все документы из коробок перед отправкой". В третьем сообщении, обсуждавшем маршрут, говорилось: "Нам нужен другой получатель – Турция подойдет".

Следователи полагают, что несколько человек персонала точно знали, куда направляются товары. В одном из сообщений это было сказано прямо: "Товары нужны в стране, находящейся под санкциями".

В электронной таблице под названием "Список заказов Никиты" отслеживались тысячи транзакций от запроса до доставки, с указанием номеров заказов, товаров, цен и статуса доставки. По мнению прокуратуры, в ходе операции было перевезено около 16 тыс. грузов на сумму более 30 млн евро, сообщила пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Инес Петерсон.

Как разоблачили россиян

В течение многих лет сеть действовала практически незаметно. Затем в нее проникла немецкая служба внешней разведки. Разведчики получили доступ к внутренним документам компании "Коловрат", которая контролировала закупки товаров из Москвы. Эти документы включали заказы, счета-фактуры и переписку - что дало немецким властям редкую возможность взглянуть на цепочку поставок изнутри.

В одном случае разведчики отследили товары, заказанные через Global Trade в Германии, оплаченные через посредников, отправленные в Турцию, а затем доставленные в Россию. В другом случае внутренние документы показали, что товары прибыли во Всероссийский институт автоматики, научно-исследовательский институт, связанный с программой создания ядерного оружия.

Как поймали главного фигуранта дела

Наблюдение показало, что Никита С. проводил мало времени в Любеке, часто останавливаясь в отелях во время коротких поездок в Германию. Когда он приехал в начале 2026 года, следователи решили действовать. Они проследили за ним до отеля Radisson Blu Senator в Любеке.

Операция развернулась быстро. Никита С. был задержан возле отеля. В течение нескольких часов были проведены обыски в нескольких местах, связанных с сетью.

"Цель была ясна: заполучить доказательства существования системы незаконных поставок", - написало издание.

Другие фигуранты дела

Несколько подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, пока власти собирают доказательства для предъявления им обвинений, в том числе Никита С., Евгений Р., Даниэль А. и человек по имени Борис М., которого прокуратура считает ключевой фигурой в этом деле.

Что в итоге

Материалы дела предполагают, что это была не единичная схема, а часть более широкой системы по обеспечению бесперебойного потока критически важных технологий в Россию в обход санкций.

