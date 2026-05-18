Доллар подорожал в начале недели: курс валют в обменниках и банках Украины

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,84 грн, а евро – 51,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 мая, вырос на 14 копеек и составляет 44,35 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,84 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,96 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,88 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,26 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 18 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что валютный рынок в Украине до 24 мая останется контролируемым и прогнозируемым. Оснований для резкого пересмотра курсовых ориентиров нет. По его мнению, курс доллара в Украине будет находиться в пределах 43,75-44,35 гривни.

