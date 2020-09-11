Белорусские следователи утверждают, что парень активно участвовал в протестах и причастен к вооруженному нападению на водителя грузовика.

Из реанимационного отделения в Минске исчез 16-летний подросток Тимур Мицкевич. Парень попал в больницу 13 августа с многочисленными травмами после задержания силовиками на протестах.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

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Отмечается, что подросток вышел из медучреждения 8 сентября «в неизвестном направлении» – и исчез. До сих пор о его местопребывании ничего неизвестно. Родственники говорят, что камеры видеонаблюдения зафиксировали накануне исчезновения посещение незнакомой женщины в темных очках и с медведем в руках.

Во время госпитализации Тимура медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, параорбитальную гематому, многочисленные ушибы мягких тканей и конечностей и механические повреждения роговиц обоих глаз.

Как объяснили впоследствии мать и брат потерпевшего, парню во время задержания пытались выколоть дубинкой глаза, запихивали палку в рот, били по телу и требовали петь гимн ОМОНа.

Некоторое время Тимур находился в коме. Когда же пришел в себя, поделился, что силовики хотели его, избитого, закрыть в подвале. Однако в это время появился неизвестный, который сказал, что смерть ребенка будет на их совести.

3 сентября подростка задержали и увезли на допрос по делу о массовых беспорядках. Следователи заявили, что Тимур принимал активное участие в протестах и причастен к вооруженному нападению на водителя грузовика. По словам белорусских правоохранителей, юноша есть на камерах видеонаблюдения на улице Притыцкого 10 августа, где проходили акции протеста.

На допросе Тимуру стало плохо, и его отправили обратно в больницу. Какое-то время тот провел в реанимации, а в день исчезновения его перевели в обычную палату. Выписывать подростка никто не собирался, уточнили в семье потерпевшего.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская