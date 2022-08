На слова Уотерса отреагировал посол Украины в Австрии.

Основатель британской рок-группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс дал интервью, в котором назвал президента США Джо Байдена "разжигателем войны".

Об этом он сказал во время общения с журналистом CNN.

Один из вопросов касался турне Уотерса по Северной Америке с шоу This Is Not A Drill. Во время выступления на гигантском экране появляются фотографии людей, которых музыкант считает "военными преступниками". В одном из изображений угадываются черты президента США Джо Байдена. Фотография сопровождается надписью "Это - только начало".

На вопрос ведущего, что имелось ввиду, Уотерс ответил: "Ну, он (Байден, - ред.) разжигает огонь в Украине, для начала, - это огромное преступление".

На высказывания исполнителя уже негативно отреагировал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говоришь, что войны не будет, потому что Путин слишком хороший. Теперь идет война, а ты говоришь, что она началась по объективным причинам. Почему бы тебе не переехать, наконец, в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человечишка?" - написал дипломат в Twitter.

