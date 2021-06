Против цензуры в Facebook: основатель Pink Floyd послал к черту Цукерберга

Цукерберг хотел приобрести права на песню Another Brick in the Wall II.

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в просьбе использовать песню его группы для продвижения Instagram. Уотерс рассказал об этом на форуме в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Видео с выступлением основателя Pink Floyd опубликовали в Twitter La Jornada. «Мой ответ: иди к черту! Ни за что», – сказал Уотерс. По его словам, Цукерберг хотел приобрести права на песню Another Brick in the Wall II и предложил музыканту «гигантскую сумму». В письме бизнесмена говорилось, что идея композиции Pink Floyd «очень актуальна и необходима сегодня». Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри устроили бойкот сети Facebook - СМИМузыкант подчеркнул, что не будет участвовать в «ерунде», которую ему предложил Цукерберг, а также назвал основателя Facebook «одним из самых могущественных идиотов в мире». По его мнению, Цукербергу была нужна его песня, чтобы сделать свои социальные сети еще больше и влиятельнее и «продолжать подвергать цензуре всех нас и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием широкой общественности». Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

