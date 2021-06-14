Цукерберг хотел приобрести права на песню Another Brick in the Wall II.

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в просьбе использовать песню его группы для продвижения Instagram.

Уотерс рассказал об этом на форуме в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Видео с выступлением основателя Pink Floyd опубликовали в Twitter La Jornada.

«Мой ответ: иди к черту! Ни за что», – сказал Уотерс.

По его словам, Цукерберг хотел приобрести права на песню Another Brick in the Wall II и предложил музыканту «гигантскую сумму». В письме бизнесмена говорилось, что идея композиции Pink Floyd «очень актуальна и необходима сегодня».

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри устроили бойкот сети Facebook - СМИМузыкант подчеркнул, что не будет участвовать в «ерунде», которую ему предложил Цукерберг, а также назвал основателя Facebook «одним из самых могущественных идиотов в мире».

По его мнению, Цукербергу была нужна его песня, чтобы сделать свои социальные сети еще больше и влиятельнее и «продолжать подвергать цензуре всех нас и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием широкой общественности».

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Автор: Катерина Шварц