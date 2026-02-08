Иран придумал асимметричную стратегию сдерживания США от нового нападения, - аналитик

Тегеран пользуется давним принципом, согласно которому угроза дает больший эффект, чем ее воплощение.

Несколько дней назад Пентагон сообщил, что американские военные сбили иранский "Шахед" в Аравийском море, когда тот опасно приблизился к авианосцу USS Abraham Lincoln. За этим, казалось бы, незначительным эпизодом стоит большая психологическая игра, которую начал Иран.

Как пишет на страницах издания 19fortyfive профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестер в Сент-Поле, штат Миннесота, доктор Эндрю Латам, угрозы Ирана потопить американский авианосец – это не просто театральная пропаганда, а просчитанная асимметричная стратегия, направленная на сдерживание США.

Психологическая "уязвимость" авианосцев США

Автор публикации отмечает, что пропаганда Ирана делает значительный акцент на угрозах вывести из строя американский авианосец в случае нового вооруженного конфликта. Риторика подкрепляется военными учениями, во время которых иранская армия демонстративно разворачивает большое количество ракетных установок, дронов и малых скоростных катеров.

С другой стороны, авианосцы являются самыми заметными инструментами проекции американской силы вдали от берегов США. Прибытие авианосной группы США в определенный регион мира всегда становится заметным рычагом в политических спорах и не слишком завуалированной угрозой применения силы в случае необходимости. Другими словами, авианосцы США – это инструмент и одновременно символ американской военной мощи и геополитического престижа.

Из-за этого авианосцы превращаются в палку с двумя концами. С одной стороны, они угрожают потенциальным врагам Америки прямо у их берегов. С другой стороны, их символический вес делает неприемлемым любой сценарий, в котором эти плавучие арсеналы демократии подвергаются повреждениям или, не дай бог, будут потоплены.

Даже незначительный ущерб авианосцу в результате вражеского удара будет иметь политические последствия, ведь это событие станет сенсацией, которую с радостью разнесут по всему миру СМИ и соцсети. Даже финансовые рынки отреагируют на такое событие, а внутреннее политическое давление на Белый дом усилится.

"Зацикленность Тегерана [на идее потопления авианосца США] отражает понимание того, что видимые повреждения могут вызвать стратегический шок, несоразмерный оперативным потерям", – пишет аналитик.

Способен ли Иран действительно потопить авианосец

Последний случай затопления или значительного повреждения авианосца в результате боевых действий был еще во время Второй мировой войны. И не зря.

Американские авианосцы являются чрезвычайно сложной целью для поражения. Они никогда не плавают в одиночестве, а всегда находятся в составе авианосной группы, которая обеспечивает им многоуровневую архитектуру защиты от самых продуманных атак. Ни одно средство поражения не сможет остаться незамеченным и тем более приблизиться к авианосцу.

И даже если ракете или снаряду каким-то образом все же удастся прорваться через многоуровневую защиту и поразить авианосец, нанести фатальный ущерб, скорее всего, не удастся. Современные авианосцы спроектированы так, чтобы держаться на плаву и сохранять боеспособность даже после значительных повреждений.

Именно поэтому Иран делает ставку не на уничтожение авианосца одним мощным снарядом или ракетой, а на психологических последствиях попаданий нескольких маломощных боеприпасов, таких как дроны "Шахед", во время массированной атаки большим количеством ударных средств, когда оборонная архитектура авианосной группы может не справиться со всеми угрозами одновременно. Более того, для иранского режима важно не столько нанести этот результативный удар, сколько убедить Пентагон, что такой удар непременно будет нанесен, если Трамп начнет новую военную операцию против Ирана.

Ситуация вокруг Ирана: последние новости

Как писал УНИАН, в конце января США сосредоточили вокруг Ирана мощную военную группировку, готовую к удару, как только будет отдан приказ. По данным американских СМИ, в Белом доме рассматриваются различные варианты, включая удары по объектам ядерной программы, арсеналам баллистических ракет или продолжение психологического давления на иранские власти для достижения уступок в отношении иранской ядерной программы.

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что любая атака на Иран со стороны США приведет к региональной войне. На этом фоне продолжаются дипломатические переговоры между сторонами по иранской ядерной программе.

