Вопрос использования замороженных российских активов не имеет простого решения, считает посол Бельгии.

Бельгия, где находится депозитарное учреждение Euroclear, которое хранит основную часть замороженных российских активов, поддерживает идею их использования для помощи Украине, однако это должно происходить разумно и эффективно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс.

По его словам, вопрос использования замороженных российских активов сложный и не имеет простого решения, которое бы гарантировало безопасность для всех сторон.

"Если бы существовало простое решение, снимающее все риски и дающее надежные гарантии, что это хорошее решение, его уже бы давно применили. И не только Бельгия, а все международное сообщество", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Бельгия не выступает против использования замороженных российских средств, но подчеркивает необходимость учитывать ряд факторов, чтобы не нанести вред самим себе.

"Мы не оппозиция, но мы обращаем внимание на то, что использование российских активов должно быть юридически безупречным и не создавать рисков для финансовой системы ЕС. Мы не должны нанести больше боли себе, чем агрессору", - пояснил посол.

Он добавил, что вопрос дальнейшего использования российских активов требует согласованного решения на уровне всего Евросоюза и стран G7, поскольку Бельгия не может оставаться один на один с юридическими рисками.

"Поэтому мы настаиваем, чтобы риски и ответственность были разделены между всеми партнерами", - сказал дипломат.

По его словам, замороженные государственные активы Центрального банка России не лежат без дела. На них начисляются проценты, и эти средства используются для поддержки Украины.

"Нет никаких скрытых средств, которые не используются по назначению. Вопрос заключается в том, как разумнее использовать эти активы, и именно этим мы сейчас и занимаемся. Эта работа продолжается", - добавил посол.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Европейская комиссия предлагала использовать 175 млрд евро денежных средств, образовавшихся из замороженных российских государственных активов, для финансирования репарационного кредита Украине. Отмечается, что сейчас эти средства находятся на депозите в Европейском центральном банке под управлением Euroclear в Бельгии.

В свою очередь Бельгия определила свои "красные линии" в вопросе использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине на сумму 140 млрд евро, включая соглашение между странами Евросоюза о распределении всех рисков, связанных с этим планом, на сумму, превышающую 170 млрд евро.

