Лидер самой популярной партии заявляет, что Украина зря дразнит российского "медведя".

Сопротивление Украины полномасштабной российской агрессии представляет угрозу для безопасности Германии. Такое заявление сделала лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель.

"Я лично считаю, что ведение войны Украиной является серьезной угрозой безопасности для Германии также. Вы не можете постоянно колоть большого медведя раскаленным железом в глаз – как, например, удары дронами вглубь России – и потом надеяться, что ничего не случится", – заявила она.

Вайдель считает, что Россия "в конце концов нанесет ответный удар" (игнорируя тот факт, что это Украина действует в ответ, а не Россия). Учитывая это, лидер АдГ пообещала изменить политику Германии в отношении поддержки Украины, как только она придет к власти.

Между тем, как пишет Bild, группа представителей АдГ планирует поездку в Россию в ближайшее время. Вероятно, немецкие политики посетят Петербургский международный экономический форум, который состоится в начале июня.

Как писал УНИАН, ранее Федеральное ведомство по защите конституции Германии официально признало АдГ правоэкстремистской организацией, что позволяет спецслужбам усилить наблюдение за партией, включая прослушивание и мониторинг финансов. Также в немецком правительстве уже раздаются призывы рассмотреть возможность ее запрета.

Кроме того, отдельных депутатов партии подозревают в сборе или возможной передаче Кремлю данных о поставках оружия Украине и уязвимости обороны НАТО.

При этом партия продолжает продвигать пророссийские месседжи во внутренней политике Германии: ее представители призывают вернуться к дешевым российским энергоносителям, а также отказались осудить российское вторжение в Украину.

Хуже всего в этом то, что в последние месяцы АдГ уверенно удерживает лидерство в социологических рейтингах.

