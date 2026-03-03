США могут забрать системы ПВО у одного из союзников из-за войны с Ираном, - СМИ

Если авиаудары США по Ирану продлятся дольше 4-5 недель, США перебросят системы ПВО и войска на Ближний Восток.

США рассматривают возможность передислокации систем ПВО Patriot и THAAD – и, возможно, других средств – из Южной Кореи на Ближний Восток, если война с Ираном затянется. Об этом пишет южнокорейское издание The Chosun Daily.

Как отмечает издание, эксперты опасаются, что если авиаудары США по Ирану продлятся дольше 4-5 недель, американские военные силы и войска, дислоцированные в Южной Корее, могут быть переброшены на Ближний Восток

Среди этих средств могут быть системы Patriot и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), а также средства наблюдения и разведки, например, беспилотные летательные аппараты MQ-9 "Reaper".

Издание напоминает, что в июне прошлого года, перед нанесением ударов по иранским ядерным объектам, США уже перебрасывали три из восьми батарей Patriot на Ближний Восток для подготовки к потенциальным ответным атакам со стороны Ирана, однако в октябре они вернулись в Южную Корею.

"Если авиаудары затянутся, США, вероятно, задействуют боевую мощь и ресурсы американских вооруженных сил в Корее", - отметил генеральный секретарь Корейского форума оборонных исследований Шин чон У.

Южнокорейские эксперты отмечают, что поскольку Южная Корея также сталкивается с угрозой баллистических ракет со стороны Северной Кореи, развертывание средств ПВО американских вооруженных сил в Корее на Ближнем Востоке может создать значительные проблемы для страны.

Операция США в Иране - другие новости

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что военная операция США в Иране не закончится быстро. По его словам, достижение целей США "займет некоторое время, а в некоторых случаях будет сложной и тяжелой работой"

Между тем госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой заявил, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди. Он подчеркнул, что следующая фаза "будет еще более жестокой".

