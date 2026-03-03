Как вырастить авокадо на подоконнике: пошаговая инструкция

Выращивание авокадо требует терпения, но с задачей справится даже начинающий садовод.

Авокадо – это субтропическое растение. В тёплом климате оно вырастает до 20–25 метров, а в домашних условиях обычно достигает 2–3 метров. Уход за деревом несложный, но плодоношения придётся ждать – первые плоды появляются примерно через 5 лет, а в квартире растение может не дать урожай вовсе, говорится на сайте Марты Стюарт.

Как прорастить авокадо из косточки дома - инструкция

Самый простой способ – проращивание в воде.

Достаньте косточку из плода и промойте её.

Вставьте в боковые стороны 3–4 зубочистки примерно на середине высоты.

Поместите косточку над стаканом с водой так, чтобы нижняя, тупая часть касалась воды.

Поддерживайте постоянный уровень воды.

Через несколько недель снизу появится корень, а сверху – росток. Если этого не произошло в течение 2–3 месяцев, лучше взять новую косточку.

Когда появится стебель:

уберите зубочистки;

заполните горшок наполовину рыхлой почвенной смесью;

поместите косточку в центр, оставив верхушку открытой;

поставьте растение в светлое место;

регулярно поливайте, поддерживая почву слегка влажной.

Как посадить авокадо из косточки в землю

Если температура стабильно выше +10 °C, растение можно вынести на улицу. В регионах без морозов авокадо высаживают в грунт.

Нужно выбрать участок с хорошим дренажем и минимум 6–8 часами солнца в день. Лунка должна быть чуть шире корневого кома. После посадки почву уплотняют и обильно поливают.

Как ухаживать за авокадо в домашних условия

Авокадо необходило 4–6 часов яркого света ежедневно. В доме подойдёт рассеянный свет.

Почва должна быть плодородная, рыхлая, хорошо дренированная. Оптимальный pH 5–7.

Полив – обильный, но с просушкой верхнего слоя между поливами. Летом поливают чаще, молодые растения требуют больше влаги.

В квартире авокадо удобряют раз в 3 месяца. В открытом грунте в первый год удобрения не вносят, затем подкармливают весной азотным удобрением.

Обрезка – минимальная. Удаляют сухие ветки, основную обрезку проводят зимой.

