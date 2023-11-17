Это уже седьмая награда, которой был удостоен Адам Кадыров после избиения мужчины, который сжег Коран.

15-летнему сыну лидера Чечни Рамзана Кадырова Адаму вручили награду "Трудовая Доблесть России" и медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Видео церемонии награждения появилось в соцсетях.

Как известно, 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын бьет в СИЗО жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Это уже не первая награда, полученная Адамом Кадыровым после инцидента с избиением:

24 октября стало известно о награждении Адама второй по значимости наградой Республики Татарстан – орденом "Дуслык".

На следующий день из рук главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова Адам Кадыров получил высшую награду этого субъекта РФ, орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" - за вклад в развитие "межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей".

6 ноября 2023 года муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев вручил Адаму орден "За заслуги перед уммой" первой степени.

7 ноября 2023 года председатель Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", который является высшей наградой Кабардино-Балкарии.

9 ноября глава парламента Чечни Магомед Даудов вручил Адаму (а также двум другим сыновьям Рамзана Кадырова, Ахмату и Эли) орден "Даймехкан Сий" (Честь Отечества).

На этой неделе Адаму был присвоен орден "За служение религии Ислам" первой степени.

Реакция соцсетей

Социальные сети уже пестрят мемами по поводу присвоения Адаму Кадырову очередной награды.

Так, в одном из роликов пользователь показал церемонию награждения российских военных государственными знаками отличия и сделал сравнение с вручением Адаму Кадырову очередного ордена.

"Путин снимает с людей награды, чтобы вручить их сыну Кадырова", - говорится в подписи к видео.

"Присуждаем Адаму Кадырову орден "Беляшик года" (также известный как "петушок года") - за эталонную демонстрацию нелепости всего, касающегося России", - говорится в одном из сообщений.

"Эй, проснись, у тебя через час награждение", - пишет в комментарии другой пользователь.

Сын Рамзана Кадырова Адам - последние новости

Сына Кадырова, избившего человека, наградили орденом "За заслуги". Руководитель республики заявил, что гордится поступком Адама.

Позже два региона РФ отказались наградить Адама Кадырова, который избил человека. Не пошли на уступки правителю Чечни руководители северокавказских республик – Кабардино-Балкарии и Адыгеи.

Также УНИАН сообщал о том, что 15-летний сын Кадырова получил высокую должность. Теперь он - заместитель председателя Службы безопасности главы Чечни.

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