Почему кот выбирает позу 'буханки': ветеринар перечислил 5 причин

Эта поза у кошек выглядит мило, но может рассказать больше о настроении пушистика.

Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка сидит, поджав лапы под себя, и выглядит как буханка хлеба? Это странное поведение кошек, известное как "безделье", – не просто повод для милой фотографии, пишет PetMD.

Издание отмечает, что поза "буханки" у кошки выглядит именно так, как звучит: кошка прячет все четыре лапы и хвост под телом. Хотя могут быть небольшие вариации, например, видимый хвост, эта поза получила свое название не зря.

"Представьте себе позу сфинкса. Кошки могут отдыхать на передних лапах или подбирать передние лапы под тело. Их тело становится округлым. Вероятно, такая поза позволяет кошке поместиться в форму для выпечки хлеба", – рассказывает ветеринар Вайлани Сунг.

Хотя эта поза выглядит мило, она также может дать полезную информацию о потребностях и настроении вашего кота:

1. Они чувствуют себя комфортно

Ветеринар Бонни Бивер объяснил, что кошки обычно принимают такую позу, когда испытывают удовольствие.

"Существует несколько типов лежания с разным значением, но классическая версия демонстрируется кошками, которые чувствуют себя комфортно в своем окружении", – объясняет ветеринар.

Бивер отметил, что эта поза свидетельствует о том, что кот расслаблен.

"Это похоже на то, когда человек сидит в кресле с откидной спинкой", – пояснил он.

2. Они доверяют вам

Когда ваша кошка решает лежать рядом с вами, это значит, что она вам доверяет. Хотя они могут лежать где угодно в доме, но если они специально выбирают места рядом с вами, например, у ваших ног или рядом с вами на диване, это означает, что они чувствуют себя в полной безопасности в вашем присутствии.

3. Ей холодно

Когда холодно, вы можете положить руки в карманы, чтобы согреться. Точно так же и кошка может лежать, чтобы сохранить тепло тела.

"Лапы и голени кошек имеют мало жирового слоя и, как и наши пальцы рук и ног, могут охлаждаться быстрее, чем остальная часть тела. Засунув лапы под тело, они защищают их от воздействия холода", – рассказал Бивер.

4. Они чувствуют угрозу

Кошки могут принимать определенные позы, чтобы защитить себя от реальных или мнимых угроз.

Сюда входит поза "буханки", которая позволяет им прятать конечности и жизненно важные органы подальше от хищников, когда они отдыхают. Вот почему вы можете увидеть, как ваша кошка лежит у ветеринара – она находится вне зоны комфорта и в состоянии повышенной готовности.

5. Они больны или травмированы

Некоторые варианты лежания – вместе с изменениями в позе, голосе или уровне активности вашей кошки – могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

"Любые внезапные изменения в поведении должны вызвать у вас беспокойство по поводу кота. Если кот проводит много времени в лежачем положении, чего раньше не было, это может быть признаком того, что у него повышенная температура и он плохо себя чувствует", – предупредил ветеринар.

