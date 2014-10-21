В России приняли закон о "запрете фашистской символики", под который формально попадает символика СССР

Документ вводит штрафы за пропаганду и сбыт такой символики до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Поправки расширяют круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность.

Читайте такжеСМИ: В России задержали оппозиционера за фото времен "нацистской" молодости ГубареваПеречень этих организаций дополняется организациями, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями и сотрудничающими с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими приговор Нюрнбергского Трибунала, а также приговоров национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского Трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.

За пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики граждан предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо арестовывать на срок до пятнадцати суток; должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 1 тысячи до 4 тысяч рублей, а юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Максимальное наказание за изготовление или сбыт в целях пропаганды или приобретение в целях сбыта или пропаганды — от 20 до 100 тысяч рублей.