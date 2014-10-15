Жертвами мощного тайфуна в Японии стали 4 человека, разрушены жилые дома (фоторепортаж)

Число жертв циклона "Вонгфонг" в Японии увеличилось до четырех человек, 99 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек числится пропавшим без вести, передает РИА Новости.

Двое погибших были обнаружены в префектуре Эхиме накануне, еще один человек — в префектуре Нагоя, отмечает агентство Киодо. В минувший понедельник стало также известно о гибели 90-летнего мужчины.

Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, общее число пострадавших в результате удара стихии составляет к настоящему времени 99 человек в 25 префектурах. Пропавшим без вести считается гражданин КНР, который вместе с друзьями ловил рыбу и был смыт волной.

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Рекомендация об эвакуации была объявлена для 1,76 миллиона человек. Вечером в понедельник Главное метеорологическое управление Японии объявило штормовое предупреждение почти на всей территории страны — в 42 из 47 префектур в связи с ливневыми дождями и шквалистым ветром. Частично разрушены около 50 жилых домов в девяти префектурах, подтоплены около полутысячи строений.

В течение последних нескольких дней японские авиакомпании отменили 660 рейсов. Крупнейшая железнодорожная компания юго-западного региона Японии West Japan Railway Company впервые в истории заранее объявила об отмене движения 1200 поездов на всех 24 направлениях.

К ночи вторника тайфун "Вонгфонг" ослаб до тропического шторма, а затем полностью утратил свою силу. Несмотря на это, в некоторых регионах сохраняется повышенная опасность оползней и схода горных лавин из-за обильных ливней, выпавших почти на всей территории страны.