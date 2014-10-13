Японию атаковал мощный тайфун "Вонфон"

Об этом сообщает ТСН.

Через стихию в городе Сидзуока одного человека прямо на глазах у других смыло волной, его считают пропавшим без вести. Еще пять десятков человек ранены, пятьсот тысяч - эвакуированы.

Читайте такжеВ Китае объявлен "оранжевый" уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Вонфон"

Также отменили 400 авиарейсов, было прервано паромное сообщение и движение поездов на острове Кюсю, вокзалы и аэропорты переполнены. Одновременно власти предупреждают об опасности оползней и наводнений.