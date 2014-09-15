Почти половина жителей Финляндии считают Россию угрозой - СМИ

43 процента ответивших считает восточного соседа большой или довольно большой угрозой для страны. В опросе приняли участие 1008 жителей Финляндии, пишет yle.fi.

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Вместе с тем, почти 70 процентов работающих на руководящих позициях видит в России большую угрозу. Исследователь Внешнеполитического института Катри Пюннёниеми считает, что для руководителей угроза безопасности в первую очередь экономическая, связанная с инвестициями и предпринимательской деятельностью.

В марте Россию считал угрозой лишь каждый четвертый житель Финляндии.