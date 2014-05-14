Умер создатель образа "Чужого"

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на SRF.

Мировая слава пришла к Гигеру в 1977 году после публикации его рисунков к книге «Некрономикон», придуманной классиком мистического хоррора Говардом Лавкрафтом. Иллюстрации попались на глаза режиссеру Ридли Скотту, и он пригласил Гигера работать художником в своем фильме «Чужой».

Читайте такжеОгромный портрет Гагарина вошел в национальный реестр рекордов Украины (фото)За эту картину Гигер в 1980 году получил «Оскара» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Другие известные работы Гигера в кино — «Дюна», «Полтергейст-2» и приквел «Чужого» «Прометей», вышедший в 2012 году.

Творчество художника, которое часто характеризуют как «фантастический реализм», сильно повлияло на развитие дизайна компьютерных игр.

В 1998 году Гигер поселился в замке в швейцарском городке Грюйер. Там же расположился его открытый для посетителей музей и хранилище работ.