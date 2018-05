Власти США 935 раз соврали про Ирак

Две некоммерческие журналистские организации подсчитали, что президент США Джордж Буш и высокопоставленные американские чиновники сделали как минимум 935 ложных заявлений об Ираке за двухлетний период после 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации Center for Public Integrity, которая работала над исследованием в паре с Fund for Independence in Journalism.

В разряд ложных исследователи записывали заявления, в которых говорилось о наличии у Ирака оружия массового поражения, о его намерении создать или приобрести такое оружие, а также о связях Ирака с "Аль-Каедой". По мнению журналистов, несостоятельность подобного рода информации уже на сто процентов доказана. Авторы исследования утверждают, что ложные заявления властей США являются частью продуманной кампании по вовлечению нации в войну.

Агентство Associated Press сообщает, что представитель Белого дома Скотт Стэнзел (Scott Stanzel) не стал комментировать результаты исследования, вместо этого еще раз озвучив позицию властей США: мировое сообщество видело угрозу в президенте Ирака Саддаме Хусейне. По его словам, решение о начале войны было принято на основе данных разведслужб разных стран мира.

Напомним, что нападение США на Ирак состоялось в марте 2003 года. Перед началом войны Колин Пауэлл, бывший тогда госсекретарем США, доказывал существование иракского оружия массового поражения на заседании Совета безопасности ООН. Однако впоследствии информация о наличии у Ирака такого оружия не подтвердилась, отмечает Лента.ру.