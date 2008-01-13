Саркози избавит королеву Великобритании от неловкой ситуации?

Британские чиновники полагают, что президент Франции Николя Саркози прибудет с запланированным государственным визитом в Великобританию в марте этого года уже с новой супругой Карлой, сообщает британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в Форин-офисе.

"Они говорят, что тем самым королева будет избавлена от неловкой ситуации, когда ей пришлось бы предлагать главе французского государства и его подруге отдельные спальни в Виндзорском замке", - иронизирует газета.

Между тем неопределенный статус подруги Саркози Карлы Бруни уже вызвал протокольные сложности при подготовке его визитов в Саудовскую Аравию и Индию.

Точная дата предполагаемой свадьбы Саркози с его новой возлюбленной Карлой Бруни пока неизвестна. Французские СМИ называли наиболее вероятной дату 9 февраля, однако сам президент заявил на прошлой неделе, что публика вообще может узнать о бракосочетании постфактум.

Тем временем бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в эти дни находится во Франции, в субботу неожиданной ремаркой рассмешил участников конференции партии, возглавляемой Саркози.

"Ваш президент - весьма энергичный человек", - сказал Блэр, а после паузы добавил: "Во многих сферах".

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