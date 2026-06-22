Командующий НГУ совершил визит в Литву

В ходе встреч обсудили дальнейшую поддержку Литвы, основные направления сотрудничества в сфере безопасности, подготовку личного состава и возможность передачи украинского опыта в ходе совместных учений и мероприятий.

В течение нескольких дней командующий НГУ Александр Пивненко встретился с министром внутренних дел Литвы Владиславом Кондратовичем, командующим Службой общественной безопасности Литовской Республики Викторасом Грабаускасом, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике Ольгой Никитченко. Об этом сообщили на сайте НГУ.

В ходе встреч обсудили дальнейшую поддержку Литвы, основные направления сотрудничества в сфере безопасности, подготовку личного состава и возможность передачи украинского опыта в ходе совместных учений и мероприятий.

Отмечается, что командующий также ознакомился с работой Службы общественной безопасности Литовской Республики, её подходами к подготовке личного состава, организации общественной безопасности и охране важных объектов. Литовская сторона продемонстрировала практическую подготовку подразделений на специализированной учебно-тренировочной базе, в частности работу команды оперативного реагирования и контратаки ORKA.

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Отдельной частью визита стала встреча с представителями литовской компании BROLIS, специализирующейся на высокотехнологичных решениях для сектора безопасности и обороны. Современные технологии играют все более важную роль в выполнении задач, защите личного состава и повышении эффективности подразделений.

"Литва - один из партнеров, чья поддержка ощущается в конкретных действиях. Благодарю литовский народ, правительство Литвы и государственные институты за последовательную поддержку Украины. Для нас важно, что рядом есть партнеры, которые понимают сложность нашей борьбы и помогают", - отметил Пивненко.

Там добавили, что Национальная гвардия Украины продолжает развивать международное сотрудничество с партнерами, которые поддерживают Украину и укрепляют устойчивость европейского пространства перед лицом современных вызовов.

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