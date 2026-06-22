Евро дешевеет в начале недели: курс валют в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,63 грн, а евро – 51,30 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 22 июня, вырос на 1 копейку и составляет 45,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,00 грн/евро, а курс продажи – 51,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 22 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

В отношении евро гривня также не изменила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшие дни доллар вряд ли превысит отметку в 45,2 гривни. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 28 июня будет находиться в пределах 44,6–45 гривень на межбанковском рынке, а на наличном рынке – 44,3–45,2 гривни.

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