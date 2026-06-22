Появилась новая угроза: в Средиземном море заметили рыбу, которая может откусить палец

Большинство инцидентов происходило после того, как люди пытались прикоснуться к "монстру" или покормить его.

Туристов, планирующих отдых в Средиземноморье, предупреждают не только об аномальной жаре, но и об опасной рыбе, известной как сереброщекая рыба-шар.

Как пишет Express, этот вид, латинское название которого Lagocephalus sceleratus, обычно обитает в Индийском океане. Однако в последнее время появляется всё больше сообщений о том, что рыба проникла в Средиземное море через Суэцкий канал.

Особое беспокойство вызывают ее чрезвычайно острые зубы. Специалисты предупреждают, что они настолько крепкие, что могут серьёзно травмировать человека и даже откусить пловцу палец на руке или ноге.

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В связи с этим отдыхающих призывают быть внимательными во время купания. Хотя вероятность встретить такую рыбу остается невысокой, подобные инциденты уже происходили.

Так, в начале этого года у курорта Варкиза недалеко от Афин серебристощекая рыба-шар напала на женщину, которая купалась в море. По имеющейся информации, туристка не провоцировала животное.

Комментируя ситуацию изданию The Telegraph, эксперт Греческого центра морских исследований Нота Перистераки отметила, что большинство нападений происходило после того, как люди пытались прикоснуться к рыбе или покормить ее.

"Некоторые нападения происходили тогда, когда люди пытались покормить рыбу или прикоснуться к ней. Было несколько случаев, когда люди теряли палец на руке или ноге", - сказала она.

После таких случаев Греческий Красный Крест опубликовал рекомендации о действиях в случае травмирования. Пострадавшим советуют немедленно обратиться за медицинской помощью, тщательно промыть рану водой с мылом и прижать её, чтобы остановить кровотечение.

Европу накрывает волна жары

Впрочем, опасность для туристов может исходить не только от моря. Гораздо большее беспокойство вызывает сильная жара, которая в ближайшие дни охватит значительную часть Европы.

Синоптики прогнозируют, что в отдельных регионах температура воздуха может достичь 44 градусов по Цельсию.

Во Франции уже принимают меры по смягчению последствий жары. Как сообщают СМИ, на государственных массовых мероприятиях даже вводят ограничения на продажу алкоголя. В Германии объявили предупреждение о жаре, поскольку температура может подняться до отметки свыше 30 градусов.

В Португалии самыми жаркими днями ожидаются вторник и среда, в то время как Италия также готовится к высоким температурам, а Испания продолжает страдать от продолжительной волны жары. В ряде европейских стран дополнительно объявлены штормовые предупреждения.

В Великобритании температура не достигнет 44 градусов, однако может подняться до 38 градусов, что приблизится к рекордной жаре 2022 года, когда столбики термометров почти достигли отметки в 40 градусов.

Накануне волны жары Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA) объявило оранжевый уровень опасности для части Англии, в частности для Лондона.

Заместитель главного синоптика британской метеослужбы Met Office Том Крабтри предупредил, что жители страны столкнутся с двойной угрозой - помимо очень высоких дневных температур, ожидается несколько ночей подряд, когда температура не будет опускаться ниже 20 °C. Такое явление называют "тропическими ночами".

Жара в Европе - что известно

Напомним, туристам, планирующим отдых в Португалии, Испании и Франции, рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды. Дело в том, что Западную Европу накрывает мощная волна жары.

В отдельных внутренних районах температура воздуха по самым экстремальным сценариям может подняться до 45°C. На прибрежных курортах жара будет менее ощутимой благодаря влиянию моря, однако во внутренних районах ситуация будет значительно сложнее.

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