В 'ПриватБанке' подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 22 июня, снизился на 10 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 50,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 20 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 51,81 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 22 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Что касается евро, гривня также не изменила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,46 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 45,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,30 гривни за евро.

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