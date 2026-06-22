ИИ оценил реальный рост Путина: результат удивил

Gemini сравнила кремлевского диктатора с Лукашенко.

Реальный рост российского диктатора Владимира Путина уже много лет остается предметом дискуссий, пишет"Телеграф". Многие наблюдатели убеждены, что глава Кремля болезненно воспринимает эту тему, а его окружение всячески пытается скрыть "дефицит" сантиметров – от удачно подобранных ракурсов на официальных фото до использования обуви с высокими каблуками или скрытой платформой.

С годами вопрос роста Путина превратился в неиссякаемый источник шуток и мемов. Пользователи соцсетей неоднократно обращали внимание на то, что на разных фотографиях диктатор выглядит то заметно выше, то ниже, что только подогревает интерес к этой теме.

Официально считается, что рост кремлевского лидера составляет около 170 сантиметров, что неоднократно ставили под сомнение, предполагая, что в реальности этот "показатель" может быть меньше.

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Поэтому журналисты обратились к искусственному интеллекту, чтобы получить альтернативную оценку. Для анализа использовали архивное фото, на котором Путин запечатлён рядом с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Рост последнего в различных биографических источниках обычно оценивают в 182–183 сантиметра. Хотя официально эти данные не подтверждались, Лукашенко визуально действительно выглядит значительно выше многих постсоветских лидеров.

По оценке Gemini, на фотографии макушка головы Путина находится примерно на уровне глаз Лукашенко. Если анализировать снимок в пиксельном соотношении, видимая разница в росте составляет около 10–12 сантиметров.

Впрочем, нейросеть отмечает, что для более точного результата необходимо учесть ряд факторов, которые могли исказить реальную картину.

Прежде всего речь идет о перспективе. На фото Путин стоит чуть ближе к камере. Из-за использования широкоугольных объективов, которые часто применяют фотографы президентских пулов, люди на переднем плане могут казаться выше. По оценке Gemini, это могло сократить заметную разницу примерно на 2–3 сантиметра.

Еще одним фактором стала обувь. На снимке можно заметить классические туфли с выраженным каблуком, а также характерную фиксацию голеностопа, что может свидетельствовать об использовании скрытых подъемов внутри обуви. Если стандартный мужской каблук добавляет около 2–3 сантиметров, то специальная обувь с внутренней платформой способна обеспечить дополнительные 5–7 сантиметров роста. По сравнению с обычной обувью Лукашенко это могло дать Путину примерно 3–4 "лишних" сантиметра.

Взяв за отправную точку рост Лукашенко в 182,5 сантиметра, Gemini пришла к выводу, что видимый рост Путина на фото составляет примерно 170–172 сантиметра. Однако после поправки на перспективу и вероятное использование специальной обуви этот показатель меняется.

"С учётом всех факторов, заложенных в условия задачи и зафиксированных на фото, реальный рост Владимира Путина составляет примерно 165–168 сантиметров", – резюмировала нейросеть.

Развитие ИИ – последние новости

Искусственный интеллект всё больше поражает своими возможностями. Например, напомним, что учёные проверили, насколько точные диагнозы может ставить ИИ пациентам. В эксперименте ученые сосредоточились на 76 пациентах, поступивших в отделение неотложной помощи Beth Israel. Исследователи сравнили диагнозы, поставленные двумя лечащими врачами-терапевтами, с диагнозами, сгенерированными моделями OpenAI o1 и 4o. Модель OpenAI o1 смогла поставить "точный или очень близкий к точному диагноз" почти в 70% случаев сортировки. В то же время один врач ставил точный или близкий к точному диагноз в 55% случаев, а другой – в 50%.

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