Ароматы не передать: в ботсаду Гришко пик цветения роз (фоторепортаж)

Пик цветения роз в столичном ботаническом саду уже наступил, так что лучше поторопиться.

Традиционно в июне в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве массово цветут розы.

Всего в экспозиции розария, доступной посетителям, представлено более 150 сортов роз, поэтому заблудиться в его лабиринтах можно надолго. Еще больше сортов "спрятаны" в исследовательских центрах ботсада.

Пик цветения роз в столичном ботсаду уже наступил, поэтому лучше поторопиться, ведь некоторые сорта успели отцвести (хотя на некоторых, наоборот, только появляются цветочки).

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Помимо картинки розарий в ботаническом саду Киева поражает киевлян и гостей города еще и пьянящими ароматами, которые, конечно же, ни одна фотография передать не способна.

Как работает розарий в ботаническом саду имени Гришки

Согласно информации, указанной у входа в розарий, в летний период "Сад роз" открыт для посещения с 10:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника.

В дни платных культурных мероприятий, проводимых на территории розария, он открыт для посетителей с 10:00 до 18:00 (рекомендуем заранее искать анонсы в интернете).

Вход в "Сад роз" включен в стоимость основного билета в ботанический сад имени Гришко, которая в настоящее время составляет 150 гривень для взрослых.

Куда пойти летом в Киеве

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, идеальным местом для пеших прогулок в тени в Киеве является Голосеевский лес, где постоянно появляются новые туристические маршруты.

Также от жары можно укрыться в парке "Феофания" на окраине столицы.

Что касается культурно-развлекательной программы, лучше отправиться в "Музей под открытым небом в Пирогово" – там есть как открытые солнечные участки, так и защищенные от солнца лесные тропинки.

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